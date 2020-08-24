В Москве задержали уроженца Кыргызстана, которого ранее подозревали в подготовке взрыва дома в Магнитогорске, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В Москве мужчина пытался добиться справедливости, привлечь к ответственности тех, кто его пытал, а также получить статус беженца. По данным издания, теперь его собираются депортировать на родину.

Хусниддин Зайнабидинов был арестован в январе 2019 года по подозрению в причастности к взрыву газа в Магнитогорске, хотя Следственный комитет РФ эту версию официально отрицает. Тогда он провел семь месяцев в СИЗО.

По словам задержанного, на допросе его пытали электротоком, требуя «найти тех, кто взорвал дом». После этого еще шесть месяцев он провел в Центре временного содержания иностранных граждан по Челябинской области, откуда его должны были депортировать. Однако Европейский суд по правам человека запретил выдворять Зайнабидинова в Кыргызстан и его отпустили.

Взрыв в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошел в ночь на 31 декабря 2018 года. В результате инцидента погибли 39 человек. По официальной версии, в одной из квартир взорвался газ. При этом результаты расследования до сих пор не обнародованы.