В Стамбуле завершился 32-й заплыв через Босфор

В Стамбуле определили победителей 32-го ежегодного заплыва через Босфор. В соревнованиях приняли участие 1765 спортсменов. Традиционно организатором выступил Национальный олимпийский комитет. Спортсмены стартовали с пристани Канлыджа в азиаткой части Стамбула, преодолели 6,5 километровую дистанцию и финишировали в районе Парка имени Джемиля Топузлу в Куручешеме на европейской части города. Лучшим результатом среди мужчин в этом году было 46 минут, среди женщин - 47 минут и 52 секунды. #Стамбул #Босфор #заплыв