Азербайджанские военные взяли в плен командира армянской разведывательной группы, которая рано утром 23 августа предприняла попытку диверсии в направлении Геранбойского района линии фронта между двумя странами.

Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, подразделение азербайджанской армии успешно пресекло данную попытку. Армянская сторона, неся потери, вынуждена была отступить. В ходе боя командир диверсионной группы ВС Армении, старший лейтенант Гургин Альберян, был взят в плен.

«Мы еще раз заявляем, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении», - указали в Министерстве обороны Азербайджана.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе близ азербайджано-армянской государственной границы. За время эскалации конфликта со армянской стороны погибли 6 военнослужащих, с азербайджанской - 12 военных и 1 мирный житель.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.