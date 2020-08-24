Объемы импорта природного газа Турции с января по июнь 2020 года сократились на 3,5% по сравнению с 2019 годом и составили 22,483 миллиарда кубометров.

Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в первом полугодии 2020 года стал Азербайджан, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка страны. Объем закупок голубого топлива оттуда вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,4 миллиарда кубометров, что связано с увеличением поставок по Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАП).

При этом доля России в турецком импорте голубого топлива снизилась на 41,5% - до 4,7 миллиарда кубометров. В прошлом году РФ занимала лидирующую позицию в рейтинге поставщиков природного газа в Турцию.

Доля Ирана на рынке Турции также сократилась на 46% – до 2,3 миллиарда кубометров. Во втором квартале природный газ из Ирана не импортировался.

В январе-июне 2020 года крупнейшим поставщиком СПГ (сжиженный природный газ) в Турцию стал Алжир - 3 миллиарда кубометров. Большая доля закупок СПГ пришлась также на Катар, откуда за отчетный период из было импортировано 2,9 миллиарда кубометров, что на 124% больше, чем в прошлом году.