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Начался суд над антиисламским террористом, который убил 51 человека
Террорист Брентон Таррант предстал перед судом за убийство 51 человека в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч
Начался суд над антиисламским террористом, который убил 51 человека
Фото: Reuters / Reuters
24 августа 2020 г.

В главном суде Крайстчерча сегодня началось рассмотрение дела австралийца Брентона Тарранта, убившего 51 человека в мечетях Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.

Процесс проходит при повышенных мерах безопасности, сообщает Anadolu. Запрещена онлайн-трансляция во время заседания суда.

Суд допросит 60 пострадавших и родственников погибших. Таррант наблюдает за слушаниями через систему видео- и аудиосвязи из тюрьмы Окленда. 13 июля он отказался от адвоката и намерен представлять свои интересы сам.

Ранее он полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Ожидается, что гособвинение запросит для ультраправого террориста, заявлявшего о превосходстве белой расы и враждебности к представителям иных религий, пожизненное заключение.

В результате нападения на две мечети городе Крайстчерч 15 марта 2019 года погиб 51 и ранения получили 49 человек. В числе пострадавших - три гражданина Турции.Террорист вел трансляцию массовой бойни в интернете.

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