КУЛЬТУРА
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Пять человек погибли, упав в выгребную яму в Воронежской области
Среди жертв несчастного случая -  двое детей и трое взрослых. Один из мужчин, провалившихся в яму, находится в больнице в тяжелом состоянии
Пять человек погибли, упав в выгребную яму в Воронежской области
Пять человек погибли, упав в выгребную яму в Воронежской области / Others
24 августа 2020 г.

Пять человек погибли после того, как провалились в выгребную яму в Воронежской области, среди них двое детей, женщина и двое мужчин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Новоусманского района.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около 18:53 мск 23 августа в поселке совхоза Воронежский. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли спасатели совхоза.

«По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются. Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина», - сказал представитель администрации. По его словам, на месте работают следователи.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что в настоящее время врачи борются за жизнь одного из мужчин, провалившихся в яму. В тяжелом состоянии с отравлением метаном он находится в токсикологическом отделении областной клинической больницы №1.

Следственный комитет РФ объявил о начале доследственной проверки, устанавливаются обстоятельства несчастного случая. Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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