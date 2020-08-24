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Жители окраин Архангельска будут получать питьевую воду по талонам
Тариф на подвоз воды местным жителям в селах, где нет водопровода, до конца 2021 года составит 353 рубля за кубометр. Учет воды будут вести развозчики
Жители окраин Архангельска будут получать питьевую воду по талонам
Жители окраин Архангельска будут получать питьевую воду по талонам / Others
24 августа 2020 г.

Жителям окраин Архангельска будут предоставлять питьевую воду по талонам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«С 24 августа отпуск подвезенной воды на территории поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас, кооператива индивидуальных застройщиков «Лето» будет производиться по талонам», - пояснили в пресс-службе.

В этих населенных пунктах нет централизованного водоснабжения, и до сих пор воду местным жителям привозили цистернами.

С 10 августа 2020 по 31 декабря 2021 года тариф на подвоз воды населению составит 353 рубля за 1 кубометр, но для того, чтобы ее получить, пишет «Новая газета», нужно сначала приобрести талоны, которые продаются в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на отпуск 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщила, что Архангельская область получит транш на реконструкцию водопровода. Он будет целевым и обеспечит только водоснабжение Соловков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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