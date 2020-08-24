Жителям окраин Архангельска будут предоставлять питьевую воду по талонам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«С 24 августа отпуск подвезенной воды на территории поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас, кооператива индивидуальных застройщиков «Лето» будет производиться по талонам», - пояснили в пресс-службе.

В этих населенных пунктах нет централизованного водоснабжения, и до сих пор воду местным жителям привозили цистернами.

С 10 августа 2020 по 31 декабря 2021 года тариф на подвоз воды населению составит 353 рубля за 1 кубометр, но для того, чтобы ее получить, пишет «Новая газета», нужно сначала приобрести талоны, которые продаются в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на отпуск 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщила, что Архангельская область получит транш на реконструкцию водопровода. Он будет целевым и обеспечит только водоснабжение Соловков.