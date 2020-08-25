По итогам текущего года туристический поток в Турцию на фоне пандемии может превысить 15 миллионов человек. Эти прогнозы в эфире одного из местных телеканалов озвучил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По словам главы ведомства, еще в начале 2020 года поток туристов в страну был высоким, однако пандемия изменила ситуацию в туристическом секторе.

«Если международные пассажироперевозки больше не будут прерываться, то к концу года турпоток в Турцию составит 15 миллионов, а может и выше», - отметил министр.

Эрсой привлек внимание к оживлению сферы туризма в Турции на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства предположил, что по итогам года доходы Турции от туризма превысят 11 миллиардов долларов. По состоянию на конец июля турпоток в Турцию уже составил 6,5 миллиона туристов, среди них - около 1,2 миллиона турецких граждан, проживающих за рубежом.

Кроме того, в связи с тем, что туристический сезон начался поздно и закончится также позже обычного, он будет продлен, констатировал министр, добавив, что заполняемость гостиниц страны в среднем превышает 50%.

Эрсой также привлек внимание к продолжающейся сертификации туробъектов страны на соответствие жестким санитарным требованиям. «К настоящему моменту сертификат «Здоровый туризм» получили уже 4900 гостиниц страны. Критерии сертификации общие для всей Турции», - сказал министр.

По его словам, возглавляемое им ведомство может расширить рамки сертификации и обязать гостиницы с числом номеров менее 50 получать сертификат «Здоровый туризм». Ранее это требования распространялось на отели, предлагающие меньше полусотни номеров.