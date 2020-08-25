Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя последние данные немецких медиков о следах интоксикации в организме российского оппозиционера Алексея Навального, призвали власти РФ провести полное расследование и пролить свет на подробности преступления.

«В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление Алексея Навального. По причине выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено», - говорится в совместном заявлении Меркель и Мааса, которое цитирует «РИА Новости».

Немецкие политики отметили, что «против ответственных лиц должно быть проведено расследование, и они должны быть приведены к правовой ответственности».

О том, что Россия должна провести прозрачное расследование возможного отравления Навального также заявили в Евросоюзе. «Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального», - сказано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, предварительные результаты обследования в клинике Charite показывают, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири.

«Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности», - отметил Боррель.

Еще один представитель политической элиты Германии - председатель комитета бундестага по иностранным делам и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что предположительное покушение на Алексея Навального - это сигнал властей оппозиции. За этим стоит «российское государство, аппарат спецслужб, но такие вещи, естественно, - дело босса», цитирует немецкого депутата Deutsche Welle cо ссылкой на его заявление в эфире местного телеканала.

По мнению Реттгена, время для предполагаемого покушения на российского оппозиционера выбрано не случайно, и «этим хотят дать знак». «Я думаю, будет недалеко от правды, если сказать, что это четкий сигнал оппозиции в своей стране: то, что сейчас происходит в Беларуси, где народ восстает против коррупционного и недееспособного правительства, - мы такого не допустим. И на примере Алексея Навального дано предупреждение в адрес собственного населения», - уверен немецкий политик.

Ранее медицинское обследование российского оппозиционного политика Алексея Навального в немецкой клинике Charite выявило признаки отравления. «Команда врачей тщательно обследовала пациента после его прибытия. Результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами ацетилхолинэстеразы», - говорится в заявлении госпиталя.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине.

По мнению его близких и соратников, критик Кремля и коррупции во власти мог быть отравлен, когда пил чай в кафе аэропорта незадолго до посадки в самолет.