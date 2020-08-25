Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман летом 2015 года на посту министра обороны королевства «перевернул внешнюю политику своей страны с ног на голову и дал тайный зеленый свет вмешательству России в Сирии», утверждает высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии Саад Джабри, бежавший в Канаду.

Он подал иск в федеральный суд Вашингтона (США), в котором утверждает, что положительное отношение к действиям Москвы в Сирии вызвало тревогу у занимавшего тогда пост директора ЦРУ Джона Бреннана, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на статью, опубликованную в газете The Guardian.

В июле и августе 2015 года, согласно документу, Бреннан в разговорах с Джабри указывал на то, что «Салман поддерживает российское вторжение в Сирию в тот момент, когда Москва еще не была частью войны на сирийской территории».

В свою очередь, отмечают наблюдатели, на Мухаммада бин Салмана оказал влияние эмиратский наследный принц Мухаммад бин Заид, считавший, что в борьбе за трон саудовскому принцу нужно искать союзников за пределами США – например, в России или Китае. У Бин Заида были хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, а у ОАЭ и Саудовской Аравии - общие интересы с РФ в энергетике и соглашения в космической сфере.

За сотрудничество с ЦРУ Джабри потерял карьеру и почти расплатился жизнью. Ему пришлось бежать из родной страны. Теперь он скрывается в Канаде, где, по его утверждениям, наследный принц пытался убить его при помощи саудовского эскадрона смерти. Предполагаемое покушение было предотвращено канадскими правоохранительными органами.

В иске отмечается, что это произошло, спустя около двух недель после убийства саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашогги. Кроме того, по словам разведчика, его дети - 20-летняя дочь Сара и 21-летний сын Умар - были арестованы в марте, и с тех пор их никто не видел. Джабри уверен, что молодых людей используют в качестве заложников, чтобы заставить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Цитируя разведчика, The Gurdian пишет, что саудиты, с одной стороны, поддерживали повстанцев, выступающих против режима Асада, но в то же время способствовали «российским бомбардировкам городов и убийству десятков тысяч сирийских мирных жителей».

Саад Джабри был советником бывшего наследного принца Мухаммада бин Наифа, руководившего борьбой с террористической организацией «Аль-Каида» в Саудовской Аравии в начале 2000-х. При этом он являлся главным конкурентом Мухаммада бин Салмана. Сам Джабри многие годы обеспечивал связи властей королевства с ЦРУ, МИ-6 и другими западными разведками и высокопоставленными чиновниками.

Традиционно вовлечение Москвы в сирийский конфликт связывают с Ираном. Особая роль в этом отдается генералу КСИР Касему Сулеймани, который якобы при личной встрече смог уговорить Владимиру Путина отправить ВКС и оказать поддержку почти разгромленному режиму Асада.