Согласно обнародованной декларации, доход главы Чечни в минувшем году по сравнению с 2018-м увеличился в 20 раз, составив почти 148 миллионов рублей.Как сообщает «Кавказ.Реалии», Кадыров владеет двумя земельными участками площадью 3668 и 28361 кв.м. и жилым домом на 2344 кв. м. Его супруга Медни Кадырова также значительно приумножила свои доходы. В 2019 году ее состояние выросло до 2,45 миллиона рублей с 60 тысяч годом ранее. Первой леди Чечни также принадлежит квартира собственная площадью 209,8 кв. м. при том, что семья Кадыровых пользуется домом площадью 300 кв. м.

Кроме главы Чечни, улучшил свое финансовое состояние также руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров, который считается одним из самых богатых людей в республике. Он владеет группой компаний «Бавария», в которую входит пивоваренный завод, предприятие «Фат-Агро», цементное производство и сеть ресторанов. Несмотря на это, доход Битарова почти в 4 раза меньше, чем у Кадырова. Руководитель Северной Осетии отчитался о 39,6 миллиона рублей, что на 6 миллионов больше, чем в 2018 году. Помимо этого, он владеет домом площадью 489 кв. м.

Тройку лидеров по доходам среди северокавказских чиновников и депутатов замыкает полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. В 2019 году в должности генпрокурора и полпреда ему удалось заработать свыше 13 миллионов рублей, что почти на 4 миллиона больше, чем в позапрошлом. В пользовании у него имеется квартира площадью лишь 203 кв. м. и раритетный автомобиль «Чайка».

Следом идут губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (5,58 миллиона рублей, две квартиры площадью 136,6 и 61,5 кв. м, три машиноместа общей площадью 39,4 кв. м и автомобиль «Волга») и глава Дагестана Владимир Васильев (более 4 миллионов рублей, земельный участок площадью 2992 кв. м, две квартиры площадью 327,7 и 64,5 кв. м., маломерное судно Bella 561 HT, снегоход и прицеп для перевозки грузов).

Заработки поскромнее оказались у руководителя Ингушетии Махмуд-Али Калиматова (чуть больше полутора миллиона рублей, квартира площадью 80,4 кв. м и автомобиль Audi Аllroad) и главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова (1,42 миллиона рублей, квартиры площадью 152 и 99,3 кв.м., земельный участок площадью 607 кв. м, часть жилого дома 408 кв. м. и автомобиль Toyota Camry).

Самым «бедным» среди северокавказских глав оказался Рашид Темрезов из Карачаево-Черкессии. В 2019 году он получил лишь чуть более миллиона рублей. Он владеет домом площадью в 522,9 кв. м. и приусадебным участком площадью 758 кв. м., ездит на отечественной машине «ГАЗ-21».

Среди депутатов Госдумы от республик Северного Кавказа высокими доходами выделились бывший тренер футбольной сборной России, ЦСКА и «Алании», а ныне председатель думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (147 миллионов рублей, два жилых дома в Испании, земельный участок 1511 кв. м., квартира в 270 кв. м и автомобиль Mercedes Benz S 400 4Matic), депутат от Дагестана Умахан Умаханов (23,2 миллиона рублей, три дома, один из которых – в Испании, и земельный участок в 1185 кв. м.) и депутат от Ингушетии Юшаа Газгиреев (12,4 миллиона рублей, четыре участка общей площадью 5080 кв. м, дом торжеств площадью 3869 кв. м, коттедж площадью 883 кв. м, жилой дом 48,6 кв. м. и машина Mercedes-benz S500 4Matic).