В Бодруме провели фестиваль украинской культуры

Украинское землячество Бодрума провело фестиваль национальной культуры и традиций. Мероприятие приурочили ко Дню независимости Украины. Для гостей приготовили концерт с участием местных украинских коллективов, ярмарку на которой можно было приобрести украинские продукты и сувениры, а также традиционные наряды и предметы быта. #Турция #украинцы #ДеньНезависимостиУкраины