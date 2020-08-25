ПОЛИТИКА
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В Бодруме провели фестиваль украинской культуры
Украинское землячество Бодрума провело фестиваль национальной культуры и традиций. Мероприятие приурочили ко Дню независимости Украины. Для гостей приготовили концерт с участием местных украинских коллективов, ярмарку на которой можно было приобрести украинские продукты и сувениры, а также традиционные наряды и предметы быта. #Турция #украинцы #ДеньНезависимостиУкраины
В Бодруме провели фестиваль украинской культуры / Others
25 августа 2020 г.
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