Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил в минувший понедельник к 9 годам колонии строгого режима известного башкирского национального активиста Айрата Дильмухаметова, сообщает Idel.Реалии.

Отныне ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них в течение трех лет.

Дильмухаметову инкриминировались публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2).

В частности, в вину активисту, вменялось видеообращение в адрес оппозиционного Форума свободной России в интернете с призывами «к созданию новой федерации» и его высказывания в передаче «Персонально ваш», прошедшей в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе» в мае 2018 года. Пропагандой терроризма суд посчитал его выступления в защиту осужденных членов религиозной организации «Хизб ут-тахрир», считающейся в России экстремистской и запрещенной на ее территории.

В своем последнем слове, пишет «Коммерсант», подсудимый заявил, что «ни нравственного, ни тем более уголовного закона не нарушал», и находится «в полном ладу со своей совестью». В своих выступлениях, отметил Дильмухаметов, он призывал не к сепаратизму, а к федерализму и укреплению страны. Активист при этом добавил, что гордится тем, что является «единственным в России трехкратным политзэком».

В апреле 2019 года российское правозащитное сообщество объявило Айрата Дильмухаметова политзаключенным.

В марте 2015 года башкирский национальный активист уже был приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в «публичных призывах к терроризму». Тогда Верховный суд Башкортостана вынес ему приговор за размещение в интернете экстремистских материалов, которые содержали «высказывания, побуждающие к принятию ислама, построению нового государства, независимой от России республики башкир - Башкурдистана - военным, революционным путем». В 2011 году Дильмухаметов был осужден на шесть лет лишения свободы в колонии-поселении за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».