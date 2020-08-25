У 200 человек из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре обнаружен коронавирус, сообщает «РБК», цитируя врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. «В доме-интернате вспышка, больше 200 человек инфицированы», - сказал он.

По словам Дегтярева, в учреждении не соблюдались меры безопасности, он пообещал наказать виновных в распространении инфекции. «Сейчас главное людей вылечить, спасти, разбор будет позже», - сказал он.

Ранее на прошлой неделе при проведении теста на коронавирус положительный результат был выявлен у 75 постояльцев дома-интерната, 38 из них были госпитализированы в больницу в Хабаровске.

Среди инфицированных оказались лежачие больные, а также около 30 работников учреждения.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что госпитализация была необходима в связи с преклонным возрастом пациентов. «Люди пожилые - за 75-80 лет. Все они имеют массу сопутствующих заболеваний. В течение семи дней здесь их будут наблюдать, чтобы не допустить развития осложнений», - отметил Никонов, уверив, что «в целом ситуация спокойная».

Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное и средней тяжести.

Всего в интернате насчитывается 414 постояльцев.

По последним данным, за прошедшие сутки в Хабаровском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе было подтверждено 9 593 случая заражения, 83 человека скончались, 7 423 выздоровели.