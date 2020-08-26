Украинский журналист рассказал о пытках в белорусском СИЗО

Украинский журналист, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток SOS» Константин Реуцкий вместе с коллегой освещал события в Беларуси. 12 августа мужчин задержали в Минске. Против них открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках. Полтора суток журналисты провели сначала в советском РУВД, после - в следственном изоляторе на Окрестина. Что все это время происходило за их стенами? #Беларусь #ОМОН #пытки