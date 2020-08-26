В Татарстане в деревне Аняково в Актанышском районе установлен бронзовый бюст первого президента республики, Героя Труда РФ Минтимера Шаймиева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Золотая медаль Героя Труда была вручена Шаймиеву в апреле 2017 года. Согласно указу президента России, лицу, которому присвоено такое звание, устанавливается бронзовый бюст на его родине. Бюст первого президента республики установили рядом с домом-музеем его отца - Шарипа Шаймиева.

Выступая на торжественной церемонии, глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «открытие бюста Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – не просто дань уважения выдающемуся современнику, но событие воспитательного характера».

Минниханов добавил, что жизненный путь Минтимера Шаймиева должен быть ориентиром для молодого поколения татарстанцев. Именно на таких примерах, по его мнению, нужно воспитывать настоящих патриотов. «От себя лично, не как президент, а лично, хочу сказать спасибо Минтимеру Шариповичу. Вы наш учитель», - сказал он.

Он напомнил, что с именем Шаймиева связаны наиболее значимые проекты и программы региона, такие как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека, проекты по возрождению Болгара и Свияжска.

После торжества нынешний президент Татарстана опубликовал в Instagram видео, на котором Шаймиев поет известную татарскую песню «Эх, алмагачларым!» и приплясывает.

Бюст находится у входа в парк «Бабайда кунакта» («В гостях у дедушки»), состоящего из 9 площадок со стендами: они отражают события из биографии Шаймиева и его воспоминания о детских и юношеских годах, проведенных в родной деревне. На 5 из них имеются аудиозаписи на татарском и русском языках.

К примеру, входная зона парка является смотровой площадкой, на ней расположен арт-объект «Яз киле!» («Весна идет!»), посвященный деревенской традиции встречи весны - «карга боткасы» («грачиная каша»). Нажав на кнопку, можно послушать рассказ Шаймиева о том, как готовили эту кашу дети 1940-х годов.

Кроме того, на одном из стендов расположен огромный макет радиоприемника, который первый президент Татарстана собрал своими руками в подростковом возрасте. Внизу под надписью находится кнопочка «Нажми, чтобы услышать слова Минтимера Шариповича Шаймиева!».

На реализацию проекта из бюджета республики было выделено около 60 миллионов рублей.

Минтимер Шаймиев возглавлял Татарстан с 1991 по 2010 годы. В настоящее время он является госсоветником республики и возглавляет попечительский совет республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры. В 2017 году организация ЮНЕСКО присвоила Шаймиеву статус специального посланника по межкультурному диалогу.