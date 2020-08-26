Братья Аркадий и Борис Ротенберги впервые за шесть лет заняли первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России, по версии журнала Forbes, передает «ТАСС» со ссылкой на рейтинг, опубликованный в минувший вторник.

До этого семья Ротенбергов единственный раз возглавляла самый первый список Forbes в 2014 году.

Как отмечает издание, за прошлый год состояние известной своей близостью к Кремлю семьи увеличилось на 270 миллионов долларов - до 5,45 миллиарда долларов, в частности, благодаря продаже «Газпрому» компании «Стройгазмонтаж».

На втором месте оказалась семья Гурьевых, которой принадлежит компания-производитель удобрений «Фосагро». Их совокупное состояние Forbes оценил в 5,45 миллиарда долларов.

Семья Гуцериевых, бессменно возглавлявшая список богатейших кланов России последние пять лет, в нынешнему году переместилась на третье место рейтинга. Их состояние на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса сократилось на 2,45 миллиарда долларов, составив 3,2 миллиарда.

В первую пятерку самых богатых российских династий попали Шаймиевы, владеющие долями группы ТАИФ (2,85 миллиарда долларов) и Евтушенковы (АФК «Система») с 2,3 миллиарда долларов.

Также издание включило в десятку семью Бажаевых (группа «Альянс»), Рахимкуловых (Kafijat), Саркисовых (группа РЕСО), Линников («Мираторг») и Михайловых (группа «Черкизово»).

В список богатейших семей России по версии Forbes входят только те, кто зарабатывает частным порядком, не находясь на госслужбе. При составлении рейтинга учитывается стоимость принадлежащих семье активов (недвижимость, акции компании, земельные участки). Нижняя планка вхождения в рейтинг в этом году составила 1,1 миллиарда долларов.