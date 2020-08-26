Британские ученые определили темпы глобального потепления, проанализировав спутниковые снимки полюсов Земли, гор и ледников. Они пришли к выводу, что с 1994 года по всей планете растаяло 28 триллионов тонн льда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Ученые из университетов Лидса и Эдинбурга, а также университетского колледжа Лондона прогнозируют, что к концу этого столетия уровень воды в морях поднимется на 1 метр.

«Чтобы было нагляднее, поясню: подъем уровня морей всего на 1 см означает, что около 1 миллиона человек должны покинуть свои жилища, расположенные в низинных землях», - отметил профессор Университета Лидса Энди Шепард.

Он добавил, что таяние льдов снижает способность планеты отражать солнечную радиацию. Темная поверхность океанов и земли, оставшихся безо льда и снега, поглощает все больше и больше тепла, что способствует усилению нагревания Земли, добавил Шепард.

Ранее аналогичное исследование проводилось международной группой ученых, которые выяснили, что за один только 2019 год Гренландия потеряла 586 миллиардов тонн льда, то есть по 1 миллиону тонн каждую минуту. По словам руководителя этого исследования - геофизика из германского Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера Инго Сасгена, проблема заключается не только в таянии льда в Гренландии, а в том, что темпы этого процесса ускоряются. За минувший год таяние льдов в Гренландии способствовало подъему уровня Мирового океана на 1,5 миллиметра.