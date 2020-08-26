ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Один человек погиб во время протестов в США
Три человека получили огнестрельное ранение, один погиб во время беспорядков в городе Кеноша, США. Протесты против действий силовиков длятся третий день, несмотря на введение комендантского часа. Митинги начались после того, как полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка. Инцидент произошел в воскресенье. Мужчина получил семь огнестрельных ранений в спину от сотрудников органов правопорядка на глазах своих детей. Сейчас он в реанимации. #США #Кеноша #Блейк
Три человека получили огнестрельное ранение, один погиб во время беспорядков в городе Кеноша, США. Протесты против действий силовиков длятся третий день, несмотря на введение комендантского часа. Митинги начались после того, как полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка. Инцидент произошел в воскресенье. Мужчина получил семь огнестрельных ранений в спину от сотрудников органов правопорядка на глазах своих детей. Сейчас он в реанимации. / Others
26 августа 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us