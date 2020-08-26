Один человек погиб во время протестов в США

Три человека получили огнестрельное ранение, один погиб во время беспорядков в городе Кеноша, США. Протесты против действий силовиков длятся третий день, несмотря на введение комендантского часа. Митинги начались после того, как полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка. Инцидент произошел в воскресенье. Мужчина получил семь огнестрельных ранений в спину от сотрудников органов правопорядка на глазах своих детей. Сейчас он в реанимации. #США #Кеноша #Блейк