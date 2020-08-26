Пандемия коронавируса значительно повлияла на количество разводов в России, о чем свидетельствуют статистические данные за первое полугодие 2020 года. После снижения показателей в марте-июне во время изоляции начался резкий рост. Согласно данным, в первый летний месяц в стране было зарегистрировано 45,8 тысяч разводов, что почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года, пишут «Известия».

Данных по июлю пока нет, но в Росстате полагают, что рост разводов, скорее всего, продолжится. Психологи считают, что это может быть подтверждением прогнозов об увеличении количества распадающихся браков после самоизоляции.

При этом демографы предлагают дождаться итоговых данных по году. По их мнению, на увеличение роста разводов могли повлиять как новые условия, например, круглосуточное совместное времяпрепровождение, так и финансовые проблемы, вызванные пандемией.

Самый низкий уровень разводов (на 1 тыс. человек) был зафиксирован в республиках Северного Кавказа - Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане (1,1%) и Северной Осетии (1,7%), а также в Туве (1,6%). По словам экспертов, эти регионы традиционно находятся в «антилидерах» рейтинга по распаду браков в связи с национальными особенностями, в частности, неприятия разводов.

Больше всего россиян подали на развод в республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО - 4,2%, Калининградской (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%).