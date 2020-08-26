Свердловский областной суд после рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор в отношении четверых бывших полицейских из Каменска-Уральского. Ранее они получили от 3 до 4,5 лет лишения свободы по делу о пытках подростков, сообщает «Медуза» со ссылкой на E1.ru.

Уголовное дело возвращено прокурору «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом». Мера пресечения осужденным изменена на подписку о невыезде.

Ранее четырем бывшим сотрудникам отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском был вынесен приговор: cуд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По данным следствия, в июле 2018 года двое полицейских, их начальник и стажер при проверке информации о возможной причастности к краже телефона и банковской карты избили подростка и принуждали его к написанию явки с повинной. Также было установлено, что они применяли насилие к 15-летней знакомой подростка.

Адвокат Сергей Барсуков, защищавший интересы одного из потерпевших, говорил, что подростков допрашивали с утра до ночи, «били, вывозили в лес, парня-подростка заставляли рыть могилу». Позднее Следственный комитет подтвердил, что полицейские действительно применяли «физическое насилие и специальные средства».