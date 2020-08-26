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Суд на Урале отменил приговор полицейским, осужденным за пытки подростков
Свердловский областной суд вернул уголовное дело прокурору «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению». Мера пресечения осужденным за применение насилия по отношению к подросткам изменена на подписку о невыезде
Суд на Урале отменил приговор полицейским, осужденным за пытки подростков
Суд на Урале отменил приговор полицейским, осужденным за пытки подростков / Others
26 августа 2020 г.

Свердловский областной суд после рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор в отношении четверых бывших полицейских из Каменска-Уральского. Ранее они получили от 3 до 4,5 лет лишения свободы по делу о пытках подростков, сообщает «Медуза» со ссылкой на E1.ru.

Уголовное дело возвращено прокурору «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом». Мера пресечения осужденным изменена на подписку о невыезде.

Ранее четырем бывшим сотрудникам отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском был вынесен приговор: cуд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По данным следствия, в июле 2018 года двое полицейских, их начальник и стажер при проверке информации о возможной причастности к краже телефона и банковской карты избили подростка и принуждали его к написанию явки с повинной. Также было установлено, что они применяли насилие к 15-летней знакомой подростка.

Адвокат Сергей Барсуков, защищавший интересы одного из потерпевших, говорил, что подростков допрашивали с утра до ночи, «били, вывозили в лес, парня-подростка заставляли рыть могилу». Позднее Следственный комитет подтвердил, что полицейские действительно применяли «физическое насилие и специальные средства».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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