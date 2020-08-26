В Москве взорвался пятиэтажный дом

На западе Москвы в пятиэтажном доме, по ул. Кубинка, 4 прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался газ. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Огонь охватил три этажа из пяти, из горящего здания спасли 10 человек. Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Последний раз плановая проверка газового оборудования в доме проводилась 23 июля, тогда никаких проблем не выявили. Движение в районе перекрыто. #Москва #дом #газ