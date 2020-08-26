Верховный суд Марий Эл отклонил иск Минюста о ликвидации молодежной организации «У Вий», которая занимается популяризацией национальной и в целом финно-угорской культуры, марийского языка и традиций, сообщает «Медиазона» со ссылкой на решение суда.

В феврале 2020 года Минюст сообщил об итогах проверки «У Вий». Ведомство выявило пять нарушений, суть которых не уточняется. Позднее был составлен протокол по статье 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица, осуществляющего государственный надзор).

Как пишет«Идель.Реалии», «У Вий» - одно из первых национальных движений республики, которое возникло еще во время перестройки. Как юридическое лицо организация была зарегистрирована в 1998 году. В начале 90-х «У Вий» стояла у истоков Молодежной ассоциации финно-угорских народов. Сейчас основная ее деятельность - это проведение мероприятий, которые нацелены на популяризацию местной культуры.

В мае с. г. Верховный суд Башкортостана запретил деятельность БОО «Башкорт». Как указано в ее группах в социальных сетях, общественная организация ставила своей целью защиту прав и интересов башкирского народа, проводила акции, направленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций. Власти усмотрели в деятельность «Башкорт» признаки сепаратизма и экстремизма.