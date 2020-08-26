ПОЛИТИКА
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В Москве взорвался пятиэтажный дом
На западе Москвы в пятиэтажном доме, по ул. Кубинка, 4 прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался газ. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Огонь охватил три этажа из пяти, из горящего здания спасли 10 человек. Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Последний раз плановая проверка газового оборудования в доме проводилась 23 июля, тогда никаких проблем не выявили. Движение в районе перекрыто. #Москва #дом #газ
москва / Others
26 августа 2020 г.
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