По итогам первого полугодия 2020 года расходы 47 (из 85) российских регионов превысили их доходы, пишут«Известия», ссылаясь на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

По данным организации, еще в конце марта, до пандемии коронавируса в России и введения карантинных мер, регионов с дефицитом бюджета было лишь 16 - в три раза меньше. Суммарный дефицит за январь–июнь составил 213 миллиардов рублей.

Эксперты называют основной причиной ухудшения финансового положения субъектов РФ замедление экономики, вызванное карантинными ограничениями. При этом эффект от пандемии регионы ощутили еще не в полной мере. К концу года их доходы могут сократиться на 15% относительно уровня прошлого года - и трансферты федерального центра вряд ли помогут закрыть эту «дыру».

Регионом с наибольшим дефицитом по итогам шести месяцев 2020 года стала Москва - ее расходы превысили доходы на 160 миллиардов рублей. На втором месте по размеру дефицита оказалось Подмосковье: регион ушел в «минус» на 55,5 миллиарда рублей. Третье место среди самых дефицитных регионов занимает Татарстан - минус 25,3 миллиарда рублей.

Далее в рейтинге идут Свердловская (минус 17,4 миллиарда рублей), Челябинская (минус 10,3 миллиарда рублей), Иркутская области (минус 8,6 миллиарда рублей), Башкортостан (минус 8,21 миллиарда рублей), а также Санкт-Петербург (минус 8,19 миллиарда рублей).