Военные из России и Узбекистана преодолевают многодневный марафон верхом на конях

В республике Тыва стартовал конный марафон в рамках армейских международных игр 2020. Военные из России и Узбекистана должны преодолеть 130 километров по горному рельефу, песчаной местности, включая переход через реки, разминирование и транспортировку боеприпасов и раненых. В ходе соревнований участники также продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях. #Россия #Узбекистан #соревнования