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Военные из России и Узбекистана преодолевают многодневный марафон верхом на конях
В республике Тыва стартовал конный марафон в рамках армейских международных игр 2020. Военные из России и Узбекистана должны преодолеть 130 километров по горному рельефу, песчаной местности, включая переход через реки, разминирование и транспортировку боеприпасов и раненых. В ходе соревнований участники также продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях. #Россия #Узбекистан #соревнования
Военные из России и Узбекистана преодолевают многодневный марафон верхом на конях / Others
26 августа 2020 г.
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