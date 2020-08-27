Турция выступает за скорейшее урегулирование приднестровского конфликта дипломатическими усилиями с учетом территориальной целостности Молдовы, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в среду на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Олегом Цулей в Кишиневе.

По словам турецкого министра, принципы сохранения территориальной целостности и нерушимости суверенитета Молдовы лежат в основе подходов Турции к дружественной стране.

Чавушоглу отметил, что Анкара видит в Кишиневе одного из своих стратегических партнеров, о чем было заявлено еще в 2018 году в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову.

Глава турецкой дипломатии также привлек внимание к успешной работе турецко-молдавской рабочей группы по статусу Гагаузии.

Чавушоглу заявил и о готовности турецкой стороны к оказанию большей помощи Молдове в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе визита в Молдову министр иностранных дел Турции примет участие в первом заседании Совместной группы стратегического планирования и открытии генконсульства Турции в Комрате (центр Гагаузии).

Приднестровский конфликт, начавшийся еще в советское время, усугубился после выхода Молдовы из СССР, а затем перерос в крупномасштабные вооруженные столкновения в 1992 году. Военные действия были остановлены вмешательством России.

В июле 1992 года президентами Молдовы и РФ Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным в присутствии главы Приднестровского региона Игоря Смирнова было подписано соглашение об урегулирования конфликта мирным путем.

Более 60% жителей Приднестровья - русские и украинцы, которые добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада Советского союза, опасаясь, что на фоне националистических настроений та присоединится к Румынии.

Гагаузия является автономной территорией, входящей в состав Молдовы. Свыше 50% населения региона составляют гагаузы (тюркский народ христианского вероисповедания). Анкара оказывает поддержку гагаузам - Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) реализует целый ряд проектов в регионе.