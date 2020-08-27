Правительство Украины на заседании в минувшую среду решило на месяц запретить въезд иностранцам и на два месяца продлить карантинные ограничения в стране для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Рост заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно, и сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на два месяца... по крайней мере до 1 ноября», - сказал Шмыгаль перед голосованием.

Согласно утвержденным документам, въезд для большинства иностранных граждан будет запрещен с 29 августа до 28 сентября (исключение сделано для транзитных пассажиров и ряда других категорий приезжающих), а карантинные ограничения будут действовать до 31 октября включительно.

Комиссия еженедельно определяет, в каких населенных пунктах с самым сильным ростом заболеваемости нужно ужесточить запреты, в частности, на работу общественного транспорта.

В последние несколько дней ежедневное число новых случаев заражения на Украине приблизилось в среднем к 2 тысячам, а в прошлый четверг страна сообщила о рекордном росте количества заболевших за день - 2328 человек.

По последним данным на 26 августа, общее число заразившихся COVID-19 в стране составляет 110 085 человек, 2354 из них умерли.