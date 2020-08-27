Международное рейтинговое агентствоFitch оценил по достоинству действия российских монетарных и финансовых властей в противодействии коронакризису. Страна оказалась куда устойчивей перед штормом мировых финансовых рынков, где одни только деривативы оцениваются в астрономические 640 триллионов долларов (оценка Банка международных расчетов до пандемии). Тем не менее, Москве до сих пор не удалось справиться с такими проблемами, как политические риски (хотя Fitch считает, что новые санкции против России в ближайшее время вряд ли будут приняты), коррупция, слабые институты, защита частной собственности и т. д. – то, что, по мнению многих международных организаций, формирует российские реалии.

С одной стороны, методика этого агентства вполне логична, но не все так просто.

Оцениваемая страна должна обладать такими преимуществами, как свобода движения капитала, полная конвертируемость валюты, возможности осуществлять транзакции для выплаты по долгам в иностранной валюте, а также уровень госдолга, номинированный в национальной валюте.

Из истории мы знаем, что после девальвации доллара в 1973 году из-за отмены золотого стандарта, когда валюты других стран Запада резко выросли по отношении к американской, на Ямайской конференции было принято решение, что курсы валют будут отныне определяться рынком. В итоге МВФ стал учреждением, которое определяло соответствие курса валюты платежному балансу.

По этой же причине в ходе первой фазы торговых соглашений между США и КНР в январе этого года целый раздел отвели обязательству Китая предоставлять данные о платежном балансе и ВВП в МВФ, и, соответственно, увеличить курс национальной валюты по отношению к американскому доллару. США считали, что юань недооценен на 10%, что и было отражено в пошлинах на китайские товары.

Сейчас у США рейтинг ААА-. Это наивысшая оценка с негативным прогнозом. Почему я вспомнил отмену золотого стандарта? За 2020 год доллар потерял 20% к золоту. На 20% выросла и цена на зерновые товары, в то время как нефть пикировала с 50 долларов за баррель в начале года до - 39$ в апреле, а сейчас торгуется около 40$.

Экономика США считается самой крупной. В этой стране также и высокие средние зарплаты. Однако высокий госдолг, корпоративный долг и закредитованность граждан говорят о том, что перед Федеральной резервной системой стоит непростая задача.

С одной стороны, трудно будет держать ставку на столь низком уровне, рискуя накачать до опасного размера финансовые пузыри, которыми и так рынки распухли. С другой стороны, если поднять ставки, то выплата по долгам станет невозможной для слишком большого числа должников, включая и сам Минфин США, что обрушит и американскую, и мировую экономику.

Интересен и Евросоюз. Методология Fitch предусматривает наивысший рейтинг не только для стран, эмитирующих резервные валюты, но и для групп стран, связанных международными валютными соглашениями и наднациональными органами валютного контроля и валютного регулирования. Это явные характеристики Евросоюза с его Европейским центральным банком. Последний каждые 2-3 года запускает очередную программу по выкупу гособлигаций. Многие страны ЕС также закредитованы до уровня, определенного Еврокомиссией как верхний порог.

Когда-то, в том числе из-за высокого госдолга, странам южной Европы пришлось сокращать госрасходы по требованию МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии, чтобы получить очередной транш для покрытия дефицита платежного баланса. Сокращение расходов затронуло и медицину. Этим закончился кризис еврозоны несколько лет назад. Однако сейчас, когда система здравоохранения стран юга Европы не справилась с COVID-19 из-за сокращения госрасходов в годы кризиса еврозоны, другие страны ЕС бросили их на произвол судьбы. О запуске программы по коронабондам было объявлено только летом.

Пандемия показала, что именно в странах с открытой экономикой, где власти максимально отстранились от регулирования рынка, было сильнейшее снижение ВВП. Однако проблемы, которые вышли на первый план во время пандемии, появились еще до 2020 года, а, глядя на меры, принятые странами Запада, можно заключить, что их решение отложено.

С 2015 по 2019 годы страны мира активно снижали ключевые ставки и наращивали объем балансов центробанков (количественное смягчение). В 2019 году этот тренд ускорился, так как мировая экономика замедлялась на полпроцента. Соответственно, эти два инструмента (низкая ставка и количественное смягчение), будучи единственными инструментами предотвращения кризиса, были исчерпаны еще в 2019 году.

Верховенство права, гарантии защиты прав собственности и других прав человека и гражданина рассматривались разными учреждениями по-разному. МВФ и Всемирный банк (ВБ) во всех своих рекомендациях указывали, что именно эти гарантии и либерализация движения капитала, товаров и услуг способны принести странам богатства, которых вдоволь на мировых рынках, а точнее: необходима интеграция национальной экономики в мировую. На эти же принципы ориентируется и Fitch.

Стоит ли говорить, что именно права человека и верховенство закона, по мнению западных институтов, должны работать на экономику в такой системе координат? По крайней мере, это отчетливо видно по рекомендациям и требованиям международных финансовых организаций.

Россия, США, Китай, Евросоюз, Турция, Индия и некоторые другие - это страны, которых объединяет одно: монетарная политика работает на искусственное снижение курса национальной валюты, чтобы импорт был нерентабельным, а экспорт стал более конкурентоспособным. Следовательно, нужно снизить нагрузку на платежный баланс и сократить госдолг. Однако именно у стран Запада сделать это эффективно не получается, потому что, когда все валюты плохие, то капиталы бегут в резервные валюты - наименее плохие валюты, - взвинчивая их курс.

Профицит платежного баланса должен приводить к росту курса национальной валюты, потому что высвобождаются средства для роста импорта и госрасходов. А когда платежный баланс отрицательный, то необходим дефолт, чтобы сокращающийся приток иностранной ликвидности при пересчете на национальную валюту позволял сохранить уровень бюджетных расходов.

Однако резервы России и Китая растут, потому что, несмотря на торговый и платежный профицит, снижается курс национальной валюты. Такие действия называют манипулированием валютными интервенциями, против чего выступает Минфин США, который, впрочем, в свою очередь, тоже недоговаривает.

Валюты развивающихся стран занимают слишком мало места в глобальной экономике, не смотря на то, что они являются основой роста мировой экономики. Они торгуют за евро и доллары, а, значит, их нацвалюта и стоимость производства зависит от монетарной политики ФРС и Европейского ЦБ. Такой дисбаланс создает нерыночные конкурентные преимущества для компаний Запада, так как условия для кредитования бизнеса у них существенно лучше. Для того, чтобы нивелировать это, развивающимся странам приходится изымать из оборота иностранную валюту (пополняя резервы), чтобы курс нацвалюты падал.

Так чего не замечает Fitch? Кредитный рейтинг и устойчивость национальной экономики у него зависит от либерализации валютной политики, что, как мы видим, на деле не идет в пользу резервных валют, так как эта либерализация увеличивает их курс и позволяет снизить курсы валют развивающихся стран.

Более того, в условиях дестабилизации мировой финансовой системы, у развивающихся стран сохраняется потенциал количественного смягчения, так как валютные интервенции направлены как раз на извлечение из оборота резервных валют, снижая курсы рубля, юаня или рупий. Резервные валюты, при этом, растут, что не позволяет преодолеть торговый и платежный дефицит.

Возможно ли измерить устойчивость экономики без учета этих валютных войн? Разве не девальвация спасла российскую экономику от полного обвала в те периоды, когда нефть потеряла половину, а то и 2/3 стоимости? Да и вообще, по каким критериям мерить эти валютные манипуляции? Рейтинговые агентства лишь дают оценку надежности с точки зрения единственно-правильного либерального порядка, хотя мир, как мы видим, куда сложнее.