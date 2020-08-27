В Анталью за три последних дня прибыло 100 тысяч человек, в туристической столице Турции приземлились 510 самолетов, сообщил агентству Anadolu гендиректор аэропорта Антальи Fraport TAV Дениз Варол.

Он отметил, что поток пассажиров увеличился с возобновлением авиасообщения с Россией. По словам Варола, на первом этапе из России в Анталью выполнялись полеты из семи городов, по состоянию на 26 августа это число возросло до 16.

«Аэропорт принимает пассажиров не только из России, но и еще из 31 страны мира. Наблюдается рост турпотока и количества рейсов. Помимо важных рынков, таких как Россия, Германия, Украина, Польша, Великобритания, сегодня фиксируем активность из Албании, Македонии и других балканских стран. Анталья - безопасное туристическое направление»,- подчеркнул Варол.

Затишье в аэропорту, наблюдаемое в апреле, мае и июне, завершилось, отметил гендиректор аэропорта.

«Количество пассажиров и обслуживаемых в аэропорту самолетов увеличивается с каждым днем. За три дня мы обслужили 100 тысяч пассажиров и 510 самолетов. Прилетевшие сюда 100 тысяч туристов были размещены в отелях. С начала года на международных рейсах в туристическую столицу Турции прибыли 1,3 миллиона пассажиров и почти половина из них - в августе. В сегодняшних условиях пандемии это чрезвычайно важный показатель», - сказал Варол.

Представитель аэропорта Антальи Fraport TAV Билгихан Йылмаз подтвердил, что на фоне соблюдения всех санитарно-гигиенических требований турпоток в аэропорту Антальи начал расти. По его словам, наплыв пассажиров вырос с возобновлением авиасообщения с Россией 10 августа.

«На международных рейсах показатели прошлого года выполнены на 35-40%. С возобновлением авиасообщения с Россией наблюдается значительный рост турпотока. Туристы из Германии составляют 15% от общего турпотока. Только в конце недели взлет и посадку в аэропорту совершили 200 самолетов, выполнявших международный рейс», - отметил Йылмаз. Он добавил, что заполняемость обратных рейсов превысила 85%.