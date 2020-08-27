ПОЛИТИКА
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Дочь Шувалова зачислили на бюджет в МГУ, несмотря на недобор 100 баллов
Из опубликованного на сайте МГУ документа следует, что Анастасия Шувалова, которая значится в списке последней, зачислена на факультет психологии с 230 баллами. Строчку выше занимает абитуриентка, набравшая 334 балла
Дочь Шувалова зачислили на бюджет в МГУ, несмотря на недобор 100 баллов
Фото: The Moscow Times / Others
27 августа 2020 г.

Полная тезка дочери бывшего вице-премьера правительства РФ, а ныне главы ВЭБ, Игоря Шувалова оказалась в списке зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ, несмотря на то, что набрала намного меньше баллов, чем другие абитуриенты, пишет Znak cо ссылкой на Forbes.

Список из 37 прошедших отбор абитуриентов на специальность «Клиническая психология» был опубликован на сайте МГУ 24 августа. По информации Forbes, из документа следовало, что абитуриентка по имени Анастасия Игоревна Шувалова была зачислена на соответствующее отделение по общему конкурсу с 230 баллами. Ее имя значилось на последней 37-й строчке.

Примечательно, что отрыв в количестве баллов с другими поступившими превышал сотню. Например, у абитуриентки, оказавшейся на 36-м месте в списке - 334 балла. Всего на специальность «Клиническая психология» факультета психологии МГУ в 2020 году подавали документы 318 человек, 303 из них набрали в сумме 231 балл и выше.

После того как Forbes обратился за комментарием в МГУ, Шувалову убрали из списка зачисленных на бюджет. Самому изданию в пресс-службе вуза заявили, что она попала туда «случайно» и что на самом деле она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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