ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В РФ за полгода выявили более 12 тыс незаконных правовых актов
В список российских регионов, занимавшихся незаконным нормотворчеством, вошли Воронежская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская области, республика Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края. Лидер - Новосибирская область
В РФ за полгода выявили более 12 тыс незаконных правовых актов
В РФ за полгода выявили более 12 тыс незаконных правовых актов / Others
27 августа 2020 г.

За первое полугодие 2020 года абсолютным лидером среди российских регионов по созданным незаконным правовым актам по итогам проверки Генпрокуратуры РФ стала Новосибирская область, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

В список субъектов РФ, лидирующих в создании незаконных правовых актов, также вошли Воронежская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская области, республика Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края.

В общей сумме за январь-июнь текущего года Генпрокуратура выявила более 12 тысяч незаконных правовых актов, отмечается в сообщении. Типичными недостатками региональных и муниципальных актов стали - установка дополнительных оснований проведения контрольно-надзорных мероприятий, увеличение сроков их проведения, незаконные требования к организации проверок и их исключению, отсутствие положений о проведении профилактических мероприятий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us