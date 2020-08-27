За первое полугодие 2020 года абсолютным лидером среди российских регионов по созданным незаконным правовым актам по итогам проверки Генпрокуратуры РФ стала Новосибирская область, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

В список субъектов РФ, лидирующих в создании незаконных правовых актов, также вошли Воронежская, Оренбургская, Ростовская, Тамбовская области, республика Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края.

В общей сумме за январь-июнь текущего года Генпрокуратура выявила более 12 тысяч незаконных правовых актов, отмечается в сообщении. Типичными недостатками региональных и муниципальных актов стали - установка дополнительных оснований проведения контрольно-надзорных мероприятий, увеличение сроков их проведения, незаконные требования к организации проверок и их исключению, отсутствие положений о проведении профилактических мероприятий.