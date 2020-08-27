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Гран-при Турции «Формулы-1» пройдет в Стамбуле в ноябре впервые с 2011 года
Первые 13 гонок «Формулы-1» пройдут в европейских городах. 14-й этап состоится 15 ноября на 5,3-километровой трассе Istanbul Park в стамбульском районе Тузла
Гран-при Турции «Формулы-1» пройдет в Стамбуле в ноябре впервые с 2011 года
Фото: Reuters / Others
27 августа 2020 г.

Турецкий этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» пройдет 13-15 ноября в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Решение о включении Гран-при Турции в календарь сезона 2020 года принято на фоне пересмотра программы соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Первые 13 гонок «Формулы-1» пройдут на европейских трассах. 14-й этап состоится 15 ноября на 5,3-километровой трассе в стамбульском районе Тузла. 15-й и 16-й этапы популярного спортивного соревнования намечены на 29 ноября и 6 декабря в Бахрейне. Завершающий 17-й этап пройдет 13 декабря в ОАЭ.

В последний раз заезды «Формулы-1» проводились в Турции в 2011 году на трассе Istanbul Park. Турецкий мегаполис принимал этапы ЧМ по автогонкам семь лет подряд в сезонах 2005-2011 годов.

Оператор трассы, компания Intercity Group, в последние годы неоднократно заявлял о планах вновь договориться с «Формула-1» о проведении соревнований, пишет Motorsport.com.

Istanbul Park уже давно не принимал серьезных гонок. По имеющейся информации, инфраструктура автодрома находится в хорошем состоянии, и ее легко привести в полную готовность. Гонка должна пройти в присутствии зрителей, отметили в компании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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