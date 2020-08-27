За последнюю ночь в Беларуси задержали минимум 20 участников протестов

Сотни людей вышли на митинг ночью 26 августа на площадь Независимости в Минске. По меньшей мере 20 человек задержаны. Протесты в Беларуси начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и честных и независимых повторных выборов. #Минск #протестующие #арест