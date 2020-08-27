«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», —заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с массовыми протестами в Беларуси.

В интервью каналу «России-1» он также добавил, что у Москвы есть определенные обязательства перед Минском в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Кремль готов их выполнить.

«Нет необходимости что-то скрывать. Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства участника - Россия и Белоруссия - должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано», - заявил Путин.

При этом он отметил, что «российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой».

В целом, по мнению Путина, правоохранительные органы соседней страны, ведут себя достаточно сдержанно во время акций протестов. «Кому-то хочется, чтобы там [в Беларуси] происходило что-то другое, на них [на народ] хотят влиять», - сказал президент РФ.

Протесты и политические забастовки в Беларуси начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и честных и независимых повторных выборов.

Накануне вечером 26 августа сотни людей снова вышли на митинг на площадь Независимости в Минске. По меньшей мере 20 человек были задержаны. ООН и страны Запада призывают власти к прекращению насилия и диалогу с обществом.