ПОЛИТИКА
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В горы Северной Осетии выпустили переднеазиатских леопардов
Ученые выпустили в дикую природу четырех переднеазиатских леопардов или как их еще называют - кавказских барсов. Это третий выпуск хищников на территорию Кавказского заповедника за четыре года. В следующий раз леопарды отправятся в самостоятельную жизнь в 2022. #леопарды #Кавказ #Осетия
Title В горы Северной Осетии выпустили переднеазиатских леопардов Description Ученые выпустили в дикую природу четырех переднеазиатских леопардов или как их еще называют - кавказских барсов. Это третий выпуск хищников на территорию Кавказского заповедника за четыре года. В следующий раз леопарды отправятся в самостоятельную жизнь в 2022. / Others
29 августа 2020 г.
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