Title В горы Северной Осетии выпустили переднеазиатских леопардов Description Ученые выпустили в дикую природу четырех переднеазиатских леопардов или как их еще называют - кавказских барсов. Это третий выпуск хищников на территорию Кавказского заповедника за четыре года. В следующий раз леопарды отправятся в самостоятельную жизнь в 2022. / Others