С исламофобией и ксенофобией можно справиться только совместными усилиями, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решение суда города Крайстчерч, который приговорил к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождениетеррориста Брентона Тарранта, устроившего бойню в мечетях Новой Зеландии.

«Только совместными усилиями мы сможем победить исламофобию и ксенофобию, представляющие угрозу для всего человечества»,- написал Чавушоглу в своем аккаунте Twitter.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что в числе 51 жертвы террориста были и граждане Турции. «Чту память жертв этого вероломного нападения», - написал он.

15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч с промежутком в 10 минут австралийцем Брентоном Таррантом было совершено вооруженное нападение на мечети Аль-Нур и Линвуд, в результате чего погиб 51 человек, еще 49 пострадали. Таррант снимал свое нападение на видео и вел прямую трансляцию в соцсетях.

Ультраправый террорист, защищавший превосходство белой расы и выступавший против иммиграции путем массового убийства невинных людей, признал все выдвинутые против него обвинения.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. Преступление вызвало большой резонанс в мире, еще раз заставив говорить о нарастающей угрозе крайне правого антиисламского терроризма.