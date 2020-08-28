Больше 150 человек погибло и около 250 ранены в результате наводнения в Афганистане

Более 150 погибших, около 250 ранены, тысячи домов разрушены - таковы последствия наводнения в афганской провинции Парван. Власти страны эвакуировали более 900 семей. Продолжаются спасательные работы. Количество людей, которые могут находиться под обломками, неизвестно. Этот регион Афганистана ежегодно страдает от засухи и муссонных дождей. #Афганистан #провинцияПарван #наводнение