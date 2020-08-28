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Фанаты Месси хотят его возвращения домой
Десятки аргентинцев просят Лионеля Месси вернуться домой после его решения уйти из Барселоны. Месси объявил, что хочет покинуть каталонский клуб 25 августа. По данным аргентинских и испанских СМИ, шестикратный лучший игрок мира может отправиться в Manchester City. Однако поклонники его «домашней команды» Newell's Old Boys не теряют надежду на возвращение кумира. #Месси #Аргентина #футбол
Фанаты Месси хотят его возвращения домой / Others
28 августа 2020 г.
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