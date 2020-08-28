Израильские военные в 177-й раз снесли жилые постройки в деревне Аль-Аракиб в пустыне Ан-Накаб (Негев). Как сообщил агентству Anadolu член комитета обороны пострадавшей деревни Азиз ат-Тури, в разрушенных домах, построенных из дерева и пластмассы, проживало 22 семьи. По его словам, это уже второй снос домов в деревне с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Власти Израиля утверждают, что «деревня была основана незаконно и должна быть снесена». Жители поселения, в свою очередь, подчеркивают, что эти земли были унаследованы ими от предков задолго до основания самого Израиля.

Местное население продолжает сопротивление, восстанавливая свои дома после каждого их сноса израильскими войсками. Тель-Авив не предоставляет Аль-Аракибу электричество и воду и не признает право собственности на землю палестинцев, проживающих в этом регионе.

Израильская армия сносит дома в палестинской деревне с июля 2010 года, называя их незаконными постройками.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренности о «полной нормализации отношений». Соответствующий документ был подписан самим американским лидером, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Зайдом.

По условиям сделки Тель-Авив отложит ранее принятое решение о распространении своего суверенитета на палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, но только временно. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что, несмотря на соглашение о «нормализации отношений» с ОАЭ, он «все еще привержен» аннексии части территорий Западного берега.