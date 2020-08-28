Боевики Халифы Хафтара нарушили режим прекращения огня в Ливии, подвергнув обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град» позиции правительственных сил к западу от города Сирт, сообщил пресс-секретарь Совместного оперативного центра ВС Ливии по Сирту и Джуфре генерал Абдульхади Дырах.

По его словам, в зоне дислокации войск в районе Нахле в ночь на четверг разорвались 12 снарядов. При этом никто не пострадал, отметил Дырах.

Премьер-министр Ливии Файез Саррадж и политический союзник Халифы Хафтара – глава Палаты представителей в Тобруке Акиле Салих объявили 21 августа о соглашении по режиму прекращения огня в стране.

В соответствии с договоренностью, районы Сирт и Джуфра объявлены демилитаризованными зонами. Также планируется восстановление добычи и экспорта нефти в Ливии, вывод иностранных наемников из страны и проведение выборов в марте 2021 года.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем мятежного военачальника Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца Ливийская национальная армия Хафтара понесла ряд тяжелых поражений.