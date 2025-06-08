8 июня 2025 г.
Протестующие перекрыли улицы, заблокировали въезды к центру задержания, бросали камни и коктейли Молотова по федеральным агентам. В ответ полиция применила резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Президент Дональд Трамп отдал указ о федеральной мобилизации 2 тысяч солдат Национальной гвардии. Местные СМИ уже назвали это крупнейшим федеральным вмешательством в калифорнийские дела со времен гражданских волнений 1960-х. Также возможно привлечение активного состава морской пехоты из Кэмп-Пендлтона.