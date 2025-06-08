МИР
1 мин чтения
В Лос-Анджелесе вводят Нацгвардию для подавления протестов против миграционных рейдов
В Лос-Анджелесе второй день проходят протесты против миграционных рейдов. Ситуация обострилась после того, как ICE за 6 и 7 июня задержала до 118 человек, включая детей.
В Лос-Анджелесе вводят Нацгвардию для подавления протестов против миграционных рейдов / TRT Russian
8 июня 2025 г.

Протестующие перекрыли улицы, заблокировали въезды к центру задержания, бросали камни и коктейли Молотова по федеральным агентам. В ответ полиция применила резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ.


Президент Дональд Трамп отдал указ о федеральной мобилизации 2 тысяч солдат Национальной гвардии. Местные СМИ уже назвали это крупнейшим федеральным вмешательством в калифорнийские дела со времен гражданских волнений 1960-х. Также возможно привлечение активного состава морской пехоты из Кэмп-Пендлтона.

Истории
Отец Маска приехал в Москву на форум «Царьграда»
США все еще ждут ответа России на удары по самолетам
Без SpaceX — только «Союзы»
Новый нефтяной обвал?
Германия дала себе три года на переоснащение армии
Вэнс: конфликт с Трампом плохо обернется для Маска
«Вагнер» уходит из Мали
Трамп празднует победу над журналистами
Китай и ЕС приходят к компромиссу
Турция покоряет космос
Маск создаст альтернативную «Америку»
Франция запускает производство дронов в Украине
Китай — ключевой инвестор Казахстана
Израиль пытается скрыть правду о Газе
Зеленский: Трамп не может понять боль Украины
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us