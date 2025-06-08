В Лос-Анджелесе вводят Нацгвардию для подавления протестов против миграционных рейдов

В Лос-Анджелесе второй день проходят протесты против миграционных рейдов. Ситуация обострилась после того, как ICE за 6 и 7 июня задержала до 118 человек, включая детей.