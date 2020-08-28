Сотрудники Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде пожаловались сами на себя в ФСБ, решив, что они распространяют экстремизм, пишет telegram-канал BAZA.

Причиной для обращения в соответствующие органы стала книга немецкого философа Эрнста Крика «Преодоление идеализма. Основы расовой педагогики», входящая в серию «Библиотека расовой мысли».

Куратор учебного заведения, увидев в списках вышеупомянутое издание, выяснил, что аналогичную литературу уже ранее включали в список запрещенной. При этом книга более 10 лет находилась в свободном доступе. После этого руководство библиотеки обратилось в ФСБ.

Проведенная спецслужбами экспертиза выявила, что в «Основах расовой педагогики» фигурируют высказывания, направленные на реабилитацию нацизма.

В настоящее время изданием, библиотекой и ее сотрудниками занимается Следственный комитет, проводящий проверку по статье 354.1. УК РФ (реабилитация и одобрение преступлений нацизма, отрицание фактов и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны).

Эрнст Крик - немецкий философ национал-социалистической ориентации, основоположник направления «расовой педагогики». В своих работах отстаивал особое призвание германской нации, вводя в национальный миф мотивы «расы» и «крови».