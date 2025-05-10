ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль о перемирии с 12 мая: «Надо подумать»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии с 12 мая, но попытки давления назвал бесполезными
Кремль о перемирии с 12 мая: «Надо подумать»
Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, которое должно вступить в силу 12 мая / Reuters
10 мая 2025 г.

Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, которое должно вступить в силу 12 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии CNN.

«Мы должны подумать об этом. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал он.

Комментируя возможное усиление санкций, Песков заявил, что давление на Россию не принесет результатов.

«Мы открыты к диалогу, открыты для попыток достичь урегулирования в Украине. Мы ценим усилия посредничества со стороны администрации Дональда Трампа. Но пытаться давить на нас бесполезно», — подчеркнул представитель Кремля.

10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообщались по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Украина заявила о готовности к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море сроком не менее 30 дней, начиная с 12 мая.

Ранее в интервью телеканалу ABC Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин не поддерживает идею длительного перемирия, если оно будет использоваться Украиной для перегруппировки сил и получения нового вооружения.

«Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество?» — заявил представитель Кремля.

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