ПОЛИТИКА
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Показ мод в Исхак-Паши
В историческом дворце #Исхак-Паши стартовали съемки трехдневнего показа мод #Dosso Dossi 2020-2021 Winter Creation Digital Platform. Это место на востоке #Турции называют «Воротами цивилизации». Дворец расположен в пяти километрах от города Догубеязит на высоком плато и окружен с трех сторон обрывами.
В историческом дворце Исхак-Паши стартовали съемки трехдневнего показа мод Dosso Dossi 2020-2021 Winter Creation Digital Platform. Это место на востоке Турции называют «Воротами цивилизации». Дворец расположен в пяти километрах от города Догубеязит на высоком плато и окружен с трех сторон обрывами. / Others
29 августа 2020 г.
Истории
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