Показ мод в Исхак-Паши

В историческом дворце #Исхак-Паши стартовали съемки трехдневнего показа мод #Dosso Dossi 2020-2021 Winter Creation Digital Platform. Это место на востоке #Турции называют «Воротами цивилизации». Дворец расположен в пяти километрах от города Догубеязит на высоком плато и окружен с трех сторон обрывами.