Тунис переживает беспрецедентный экономический кризис. Структурная безработица, особенно среди молодежи, и ухудшение качества государственных услуг, таких как здравоохранение и образование, свидетельствуют о серьезных проблемах государства. Растущая инфляция снижает покупательную способность тунисцев, а тунисский динар потерял 55% своей стоимости с 2011 года. Частые перебои с поставками основных товаров (сахар, молоко, кофе, масла и др.) и медикаментов усиливают невзгоды, которые контрастируют с надеждами, возлагаемыми на революцию 2011 года. Кроме того, дает о себе знать и изменение климата, которое привело к череде засух, нарушающих сельское хозяйство страны.

Тунис как транзитная страна

К сложной ситуации добавляется новая реальность: Тунис стал важным транзитным пунктом для мигрантов из южных стран. Иностранцы из стран Африки к югу от Сахары направляются в более стабильные и процветающие регионы, спасаясь от вооруженных конфликтов, преследований, бедности и неблагоприятных экологических условий. Согласно отчету Human Rights Watch за июль 2023 года, наиболее распространенными странами происхождения нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию, были Кот-д’Ивуар, Египет, Гвинея, Пакистан, Бангладеш, Тунис, Сирия, Буркина-Фасо, Камерун и Мали.

В первой половине 2023 года Тунис обогнал Ливию как главный отправной пункт для лодок, направляющихся в Италию. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), из 69 599 человек, прибывших в Италию через Средиземное море с 1 января по 9 июля, 37 720 отправились из Туниса, 28 558 — из Ливии, а остальные — из Турции и Алжира.

С момента избрания президентом в 2019 году Каис Саид, ссылаясь на «непосредственную угрозу», практически полностью сосредоточил власть в своих руках. Он принял спорные меры, включая пересмотр конституции, и его обвиняют в демонтаже демократических достижений революции.

Отходя от традиционной прозападной политики Туниса, Саид сблизился с блоком БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и отверг «диктат» соглашения с МВФ, которое могло бы предоставить Тунису кредит в размере 1,9 млрд долларов. Вместо этого он решил ориентироваться на страны Большого Магриба и дистанцироваться от Запада, который, по его мнению, слишком снисходителен к трагедии в Газе.

Саид часто использует конспирологические теории, обвинения в предательстве и иностранном вмешательстве, чтобы объяснить кризисы, с которыми сталкивается страна. Он быстро называет спекулянтов, контрабандистов и богатых людей «врагами народа», обвиняя их в обогащении за счет бедных.

Эта популистская риторика сопровождается усилением репрессий. Участились произвольные аресты, направленные против политических оппонентов, журналистов и правозащитников. Орден адвокатов провел забастовку 13 мая в знак протеста против жесткого задержания их коллеги Сонии Дахмани. Эти аресты часто предшествуют волнам травли в социальных сетях, особенно на Facebook, который является основным социальным медиа в Тунисе.

Мигранты из стран Африки к югу от Сахары стали козлами отпущения?

Чтобы отвлечь внимание от повседневных проблем тунисцев, власти направили общественное недовольство на мигрантов из стран Африки к югу от Сахары. В феврале 2023 года речь Каиса Саида вызвала всплеск расизма против чернокожих. В своем выступлении он обвинил мигрантов в «насилии, преступлениях и неприемлемых действиях». Он заявил, что Тунис стал жертвой заговора и призвал остановить «поток мигрантов», обвиняя их в участии в «преступной схеме», направленной на «изменение демографической структуры» Туниса, чтобы лишить его арабской и исламской идентичности.

Речь президента спровоцировала массовые нападения на мигрантов как со стороны населения, так и со стороны властей. Расизм, уже присутствовавший в повседневной жизни, получил легитимность и усугубился после этих заявлений. По всей стране происходили аресты, коллективные депортации на границах с Ливией и Алжиром, нападения, выселения и рейды.

Криминализация солидарности с мигрантами

Условия жизни мигрантов в Тунисе резко ухудшились. Власти преследуют тех, кто предоставляет жилье или работу иностранцам без разрешения, оставляя мигрантов без крова и средств к существованию. Эти репрессии основаны на законах об иммиграции 1968 и 2004 годов, которые криминализируют не только торговцев людьми, но и самих мигрантов, а также тех, кто им помогает.

Европейское соучастие

В последующие месяцы, несмотря на первоначальное осуждение позиции Туниса международным сообществом, более десяти европейских чиновников посетили Тунис для обсуждения вопросов экономики, безопасности и миграции. В Европе, где также усиливаются популистские настроения, особенно в Италии под руководством премьер-министра Джорджи Мелони, миграция и безопасность стали центральными темами общественных дебатов. «Экстернализация» границ, то есть передача контроля над предотвращением нелегальной миграции третьим странам, стала важной составляющей стратегии ЕС. Этот подход подразумевает, что Европа делегирует ответственность за управление миграцией другим государствам, тем самым стремясь снизить уровень нелегальной миграции на своем континенте.

В июле 2023 года был подписан меморандум о стратегическом партнерстве между ЕС и Тунисом. Соглашение направлено на борьбу с нелегальной миграцией в Средиземноморье и упрощение депортации тунисцев, нелегально находящихся в странах ЕС.

В период с 2015 по 2022 год ЕС выделил Тунису от 93 до 178 млн евро на цели, связанные с миграцией, часть из которых была направлена на усиление и оснащение сил безопасности для предотвращения нелегальной миграции и остановки лодок, направляющихся в Европу.

Два радиоведущих, Борхен Бссайс и Мурад Зегиди, были арестованы за критику ситуации в стране, вскоре после жесткого задержания адвоката и комментатора Сонии Дахмани в прямом эфире на France 24 по схожим причинам. Ее «преступление» заключалось в том, что она саркастически отозвалась о теории заговора, связанной с мигрантами, и заявила: «Какой замечательной страной должен быть Тунис, если его молодежь стремится покинуть его!»

Давление оказывается не только на СМИ, но и на общественные организации. Власти намерены заменить декрет-закон 88 от 2011 года, гарантирующий свободу и независимость ассоциаций, новым законопроектом, который ужесточит контроль над их финансированием и усложнит процедуру создания.

Несколько ассоциаций, помогающих мигрантам, подверглись давлению. Президент антирасистской ассоциации Mnemty («Моя мечта») Саадия Мосбах, активно защищавшая мигрантов после речи Каиса Саида в феврале 2023 года, находится под стражей по подозрению в отмывании денег.

Тунисцы также сталкиваются с дискриминацией в Европе. В 2011 году общество выражало солидарность с теми, кто бежал из «ада» ливийских лагерей. До 2022 года тунисское общество демонстрировало устойчивость, находя баланс с мигрантами, которые работали в таких секторах, как строительство, сельское хозяйство и ресторанный бизнес, где не хватало местной рабочей силы.

Ирония судьбы заключается в том, что Тунис сам является страной мигрантов. Все больше тунисцев стремятся покинуть страну в поисках лучшей жизни. Эта тенденция усилилась в последние годы на фоне политической нестабильности: с 2011 года в Тунисе сменилось 15 правительств.

Согласно данным ОЭСР, в 2020 году Тунис занимал второе место среди арабских стран по уровню утечки мозгов после Сирии. Уезжают представители всех профессий: инженеры, преподаватели, врачи, фармацевты, IT-специалисты. Исследование Ассоциации выпускников крупных школ Туниса (ATUGE) показало, что основными причинами эмиграции являются плохие условия жизни, коррупция, неопределенное будущее, ограничение свобод, бюрократия, политическая нестабильность и лучшие профессиональные и финансовые возможности за границей (зарплата часто увеличивается в шесть-семь раз).