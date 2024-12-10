Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев выступил с предложением предоставить российское гражданство бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Это заявление прозвучало после сообщений о предоставлении Асаду убежища в России.

«Россия по-человечески относится ко всем своим союзникам, пусть и поверженным, и это, кстати, кардинальное отличие от США, которые бывших друзей очень быстро отправляют в утиль. Поэтому, если уж Янукович сумел получить российское гражданство, то почему бы его не дать и Асаду, который при всем сейчас негативном отношении к нему все‑таки достаточно много сделал для России», — заявил депутат.

Семья Асада давно связана с Россией. По данным Financial Times, в 2019 году родственники экс-президента приобрели не менее 19 апартаментов в «Москва-Сити» общей стоимостью $40 млн. Среди владельцев – брат Асада Хафиз Махлуф, а также его двоюродные братья и их жены. Все сделки были оформлены через офшоры.

Предложение Журавлева вписывается в политику Москвы, которая не раз предоставляла убежище свергнутым лидерам. В числе таких политиков – бывший президент Украины Виктор Янукович, перебравшийся в Россию после Евромайдана, и семья Слободана Милошевича, получившая защиту после его свержения.

Также в России нашли убежище экс-лидер Аджарии Аслан Абашидзе и бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев. Последний с 2014 года работает в Высшей школе экономики.

Тем временем Кремль воздерживается от комментариев по поводу дальнейших планов Асада. Дмитрий Песков отметил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным, но подчеркивает, что Кремль не обязан публично подтверждать или раскрывать детали этого решения.