К 98-летию великой Победы Минобороны Турции опубликовало видео техники вооруженных сил

Министерство национальной обороны Турции опубликовало видео технического обеспечения армии к 98-летию великой Победы. На кадрах турецкие солдаты в Сирии, Сомали, Боснии, Афганистане и Катаре. Праздник Победы отмечается в Турции 30 августа, в день, когда турецкая армия разгромила Греческое Королевство в битве при Думлупынаре. Турция освободила Измир и полностью вытеснила Грецию с Малой Азии. #Турция #оборона #праздник_победы