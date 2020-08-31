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К 98-летию великой Победы Минобороны Турции опубликовало видео техники вооруженных сил
Министерство национальной обороны Турции опубликовало видео технического обеспечения армии к 98-летию великой Победы. На кадрах турецкие солдаты в Сирии, Сомали, Боснии, Афганистане и Катаре. Праздник Победы отмечается в Турции 30 августа, в день, когда турецкая армия разгромила Греческое Королевство в битве при Думлупынаре. Турция освободила Измир и полностью вытеснила Грецию с Малой Азии. #Турция #оборона #праздник_победы
К 98-летию великой Победы Минобороны Турции опубликовало видео техники вооруженных сил / Others
31 августа 2020 г.
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