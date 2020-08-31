Сразу в двух скандинавских странах на прошлой неделе группы радикально настроенных жителей осквернили Коран.

В столице Норвегии у стен парламента во время демонстрации «Остановите исламизацию Норвегии» одна из активисток разорвала священную для мусульман книгу и несколько раз плюнула на нее. Оскорбленные и разъяренные оппоненты попытались прорвать кордоны полиции, были задержаны 29 человек.

В соседней Швеции сотни мусульман вышли на митинг в городе Мальме в знак протеста против сожжения Корана сторонниками лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. На видео, которое опубликовал у себя в Instagram президент Европейского мусульманского форума Абдуль-Вахед Ниязов, колонна мусульман движется в сопровождении полиции по одной из улиц города, скандируя «Аллаху Акбар». Ниязов сообщил, что власти Швеции не позволили въехать самому Палудану в страну в день совершения ксенофобской акции.

Анкара решительно осудила действия группы скандинавских экстремистов, подчеркнув недопустимость любых проявлений неприязни на религиозной почве. «Решительно осуждаем проявления исламофобии в Норвегии. Подобного рода провокации направлены не только против мусульман, но и самих основ правового государства и демократической системы. Остатки нацизма распространяются словно вирус и наносят ущерб обществу, - говорится в документе.

Пропаганда ненависти на религиозной и этнической почве не может восприниматься с качестве проявления свободы слова. Это в корне ошибочный подход, подчеркнули в МИД Турции.

«Анкара продолжит борьбу с проявлениями идеологии расизма и фашизма. Призываем политиков в Европе со всей серьезностью воспринять эту угрозу. К сожалению, осквернение священной для мусульман книги в последние годы фиксируется именно в странах Скандинавии, называющих себя примерами развитой демократии и верховенства права. Подобного рода провокации имели место и в ноябре прошлого года. Ожидаем от властей Норвегии решительных шагов в борьбе с исламофобией», - отмечается в заявлении.

Акцию ультраправых экстремистов в Швеции осудил пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын, написав об этом на своей странице в Twitter.

«Посередине Европы сожгли Коран. А потом еще утверждают, что являются защитниками знания, науки, свободы и справедливости. Отличающихся от себя они называют отсталыми и врагами свободы. Современные варвары не знают границ первобытности», - заявил Калын.

Экстремизм по-скандинавски

Ранее схожие провокации в отношении мусульман уже имели место в скандинавских странах.

В мае 2019 года лидер правой финской партии Suomen Kansa Ensin Марко де Вит в ходе предвыборной кампании в Европарламент разорвал копию Корана на глазах у избирателей.

В июне 2019 года группа ультраправых националистов в Норвегии организовала акцию с призывом к запрету ислама в стране. Акция прошла в поселке Драммен в 45 километрах рот столицы Осло, где компактно проживают мусульмане. Лидер группы «Прекратите исламизацию Норвегии» Анна Братен демонстративно бросила на землю копию Корана и заявила, что исламу нет места в Норвегии, призвав власти уничтожить все копии Корана в стране.

19 ноября 2019 года норвежец Ларс Торсен публично поджег Коран на площади, а потом, когда она не сгорела, выбросил ее в мусорный контейнер. Акция вызвала возмущение у местных мусульман, двое из них попытались помешать Торсену. В результате беспорядков один из них был задержан полицией. Вскоре после его ареста была создана онлайн-петиция, призывающая освободить задержанного мужчину. В ней его назвали «защитником Корана».