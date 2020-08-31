В Кыргызстане cегодня, 31 августа, празднуют 29-ю годовщину обретения независимости. После развала СССР страна первая среди тюркоязычных государств Центральной Азии объявила о независимости.

В этом году празднование совпало с периодом пандемии коронавируса, из-за этого большую часть праздничных мероприятий пришлось отменить, пишет Idel.Реалии. На площади Ала-Тоо в Бишкеке прошла торжественная церемония, на которой президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обратился к жителям страны. В своей речи глава государства отметил, что «независимость – это самая священная ценность и наивысшая гордость кыргызстанцев».

«В этом году праздник независимости отмечаем в условиях пандемии, которая охватила все страны мира. Именно в таких суровых испытаниях наш народ показал свою сплоченность, свое единство. Мы не словом, а делом доказали, что наше общество едино, что каждый человек важен, каждая жизнь дорога всем нам. Мы еще крепче сплотимся перед памятью всех погибших», - отметил он.

Лидер Кыргызстана указал, что «сегодня болезнь полностью не искоренена. «Совместными усилиями, в согласии мы преодолеем эту болезнь и сопутствующие ей экономические трудности», – сказал он.

Поздравления с Днем независимости Жээнбекову и кыргызстанцами направили лидеры стран Центральной Азии, России, Китая, а также Украины, Беларуси, Турции, США, Германии, Франции и других стран.

31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного совета Кыргызстана приняла «Декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно этому историческому акту, страна стала независимым, суверенным, демократическим государством. 3 марта 1992 года был утвержден флаг Кыргызской Республики.

Первым государством, признавшим независимость страны, стала Турция. Это произошло 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 29 октября 1992 года.